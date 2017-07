Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BPI com prejuízo de 102 milhões no 1.º semestre

Perda deve-se ao impacto extraordinário da mudança de tratamento contabilístico do Banco de Fomento Angola.

Por Lusa | 17:33

O Banco BPI registou um resultado líquido negativo de 102 milhões de euros entre janeiro e junho, que compara com o lucro de 106 milhões de euros obtido em igual período do ano passado, anunciou esta terça-feira a entidade.



Pablo Forero, presidente executivo do BPI, explicou que o prejuízo verificado nos primeiros seis meses se deve ao impacto extraordinário da mudança de tratamento contabilístico do Banco de Fomento Angola (BFA), que teve um peso de 212 milhões de euros após impostos, e do custo de 106 milhões de euros com o programa de saídas voluntárias.



Em termos recorrentes, Pablo Forero considerou que o BPI teve "um semestre positivo", durante o qual reforçou a sua solvabilidade e liquidez e ganhou clientes.



"Aumentamos em 82 milhões de euros os nossos resultados líquidos recorrentes para 188 milhões de euros", assinalou o gestor espanhol, que já recebeu a 'luz verde' do Banco Central Europeu (BCE) para desempenhar a função.



Estes são os primeiros resultados que são apresentados pelo novo líder executivo do BPI, tendo Fernando Ulrich passado a presidente do Conselho de Administração do banco.