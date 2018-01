Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Braga a Sorrir' apoia 1500 pessoas em 3 anos

Projeto ganha candidatura a fundos comunitários e reduz contribuição municipal anual.

Por Liliana Rodrigues | 08:03

Em quase três anos de atividade, o projeto ‘Braga a Sorrir’ já apoia 1500 pessoas do concelho, no que toca à saúde oral. Foram realizadas 12 400 consultas. Considerado um sucesso, vai manter-se e amanhã, em reunião do executivo municipal, vai ser submetido a aprovação um apoio apoio financeiro de 39 mil euros por parte do município.



A Mundo a Sorrir - Associação de Médicos Dentistas Solidários Portugueses desenvolve este projeto, que viu aprovada a candidatura apresentada ao programa ‘Parcerias para o Impacto’, do Portugal Inovação Social, e que por isso vai receber um apoio de 70 por cento em despesas para dois anos.



Nesse sentido, a comparticipação financeira do município é, este ano, bastante mais reduzida do que nos anos anteriores.



O ‘Braga a Sorrir’ tem como principal objetivo disponibilizar e reforçar o acesso aos cuidados básicos de saúde oral dos munícipes de Braga em situação de vulnerabilidade socioeconómica. Desde abril de 2015, altura em que entrou em serviço, já foram realizadas 545 reabilitações orais num total de mais de 16 mil tratamentos.



O projeto tem uma média de 24 novos beneficiários por mês. Quanto aos atendimentos psicossociais, que também são disponibilizados, o número ascende a 1779 atendimentos.



Há seis meses que o projeto entrou numa nova fase: abandonou a prevenção escolar para se focar, através do Centro de Apoio à Saúde Oral, na assistência médico-dentária, com um reforço na área da reabilitação oral.



O processo de sinalização dos beneficiários do ‘Braga a Sorrir’ é feito pelas instituições sociais.