Braga capital do desporto custa 1 milhão de euros

Autarquia aponta para um retorno muito superior ao investimento que será realizado.

Por Liliana Rodrigues | 09:36

Este ano, desporto é em Braga. A capital do Minho deu o pontapé de saída para ser a Cidade Europeia do Desporto em 2018 - recheada de centenas de eventos de diversas modalidades. De acordo com as previsões da autarquia, terá um retorno financeiro garantido e muito superior ao milhão de euros que o município vai investir na programação.



"Será algo que vai trazer um enorme retorno. Além da final four da Taça da Liga de futebol [já esta semana], Braga vai acolher muitas finais, de níveis nacional e internacional, além de provas do desporto universitário e escolar. Serão muitos milhares de participantes a competir e, a acompanhar isso, um efeito no tecido económico, na hotelaria e no comércio muito significativo", sustenta Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, que na sexta-feira à noite recebeu das mãos do autarca de Gondomar esse testemunho da capital do desporto.



O certame aposta forte em modalidades menos conhecidas e o ecletismo é mesmo uma das palavras-chave da programação. "Vamos tentar captar o máximo de eventos de todas as modalidades, muitas delas que ainda não são praticadas de forma regular em Braga, mas que vão servir para estimular a população para a sua prática", afirmou Ricardo Rio, antes da gala de abertura, que decorreu no Theatro Circo de Braga.



"É de grande importância não só para a cidade de Braga, como para a região e para o País. Uma oportunidade de se pôr um foco nas questões do desporto, da prática desportiva e da atividade física", considerou o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo.