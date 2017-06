Braga celebra São João com festa de encantar

O que achou desta notícia?







Esta é a tradição mais bonita do S. João de Braga. Não há nada no Mundo como este cortejo e este ano está ainda mais bonito, porque tem mulheres."Maria Silva, sentada no banco de plástico já gasto de assistir a tantas manifestações religiosas, chegou cedo a Braga para ter um lugar na fila da frente e ver passar os seculares Carro das Ervas, Carro dos Pastores e a Dança do Rei David - a primeira iniciativa do dia de S. João, depois de uma noite longa de festejos pela rua, que durou até de manhã. "Vim de Coimbra por curiosidade. E não estou desiludida", resumiu Fátima Marques, entusiasmada.A tarde teve uma Batalha das Flores, depois de várias eucaristias. Os gigantones e cabeçudos rodopiaram ao longo de todo o dia. A procissão fechou os atos religiosos. A noite foi de música com Os Azeitonas.