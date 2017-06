Braga em alerta contra terrorismo no S. João

A PSP terá atenção ao lançamento de balões incandescentes, proibidos devido à antecipação do período crítico de fogos.

De hoje até domingo, Braga está em alerta máximo de segurança. Apesar de não existir qualquer ameaça terrorista, o Comando de Braga da PSP quer evitar que possam existir atentados durante as festas de São João, como os que têm acontecido um pouco por toda a Europa, onde há maior concentração de pessoas. Por isso, além do reforço do efetivo policial visível na rua, a PSP contará também com dezenas de agentes à civil infiltrados entre a multidão que se espera por estes dias na cidade. A Polícia vai dar especial atenção à noite de hoje, onde são esperados milhares de pessoas."Está preparada uma operação de grande envergadura, com um grupo de efetivos muito superior ao normal", explicou o Subintendente Pedro Colaço, da PSP de Braga, vincando que a Polícia vai dedicar especial atenção aos locais com "maior concentração popular", por tradição os lugares "mais apetecíveis à atividade dos grupos terroristas".A segurança dos locais da cidade onde ocorrem os principais eventos festivos - a avenida Central, avenida da Liberdade, parque da Ponte e imediações do Parque de Exposições de Braga - será garantida com a colocação de barreiras de betão que impedem o acesso de veículos pesados a essas artérias. O trânsito estará interdito entre as 20h00 de hoje e domingo.