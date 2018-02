Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Braga mostra potencial gastronómico na Galiza

Altino Bessa anunciou, para o próximo ano, uma “grande feira de gastronomia”.

Por Secundino Cunha | 08:35

Na maior feira de gastronomia e turismo da Península Ibérica, que decorre até domingo na cidade galega de Ourense, Portugal é o país convidado e Braga a cidade em destaque. Por isso, nestes dias, vão ser servidas pelo restaurante presente no certame, a Casa Gil, várias centenas de doses de bacalhau à Braga e de pudim Abade de Priscos.



"Estamos cá com um stand e um restaurante para mostrar aos milhares de visitantes desta feira que Braga vale a pena pelo seu património, pela sua atividade religiosa e cultural e também pela sua gastronomia", afirmou o vereador do Turismo da Câmara de Braga, Altino Bessa, que aproveitou para anunciar a realização, no próximo ano, de "uma grande feira de gastronomia em Braga".



Para aguçar o apetite, o chef Vinagre, cozinheiro do Sporting de Braga, confecionou um bacalhau à Braga e uma frigideira, o salgado mais famoso da cidade. Um ‘showcooking’ que despertou grande interesse ao público e à imprensa local.



Mas nem só de gastronomia se compôs a ação da Câmara de Braga nesta feira. A divulgação foi transversal, a começar já pela programação da Semana Santa, cujas iniciativas arrancam já a seguir ao Carnaval.

"Trouxemos três farricocos, os figurantes típicos das nossas principais procissões, que simbolizam os antigos penitentes públicos, para mostrar que a Semana Santa de Braga é diferente, das mais antigas do Mundo e que merece uma visita", explicou Altino Bessa.



Nesta Feira Internacional de Turismo da Galiza, que conta com mais de duas centenas de expositores, marcaram presença outros municípios do Norte de Portugal, como Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Barcelos, Montalegre, Alijó, Lamego e Vila Nova de Gaia.