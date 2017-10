Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Braga promove consulta ao Plano de Emergência

Discussão pública é aberta a toda a população e vai decorrer ao longo dos próximos 30 dias.

Por Secundino Cunha | 06:00

O Plano de Emergência e Proteção Civil do concelho de Braga já está em discussão pública. A consulta popular decorre até ao final da primeira semana de novembro. O objetivo do município é recolher o máximo possível de contributos por parte da população, devendo as opiniões e sugestões ser enviadas diretamente para o presidente da câmara, que é o primeiro responsável pela Proteção Civil.



No final da consulta popular, decorrerá uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, que reúne todos os organismos municipais relacionados com a área, como bombeiros, Cruz Vermelha, GNR e PSP. Com base nas sugestões recolhidas será elaborado um parecer prévio que depois será enviado para a Comissão Nacional de Proteção Civil - que terá de aprovar o documento final.



O plano define as orientações relativamente aos métodos de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de socorro e proteção civil. "Pretendemos que sejam muitas as pessoas a participar nesta consulta popular, de modo a que o Plano Municipal de Proteção Civil seja o mais completo possível", lê-se numa nota divulgada pela Câmara Municipal de Braga.



O atual plano já foi aprovado há cinco anos e necessita de uma atualização, de forma a que a sua aplicação seja mais ágil e rápida. Algumas das sugestões passarão, precisamente, pela simplificação dos conteúdos, bem como da burocracia que aqueles determinam.



Pretende-se, acima de tudo, que a passagem da teoria para a prática - a atuação no terreno - possa ocorrer de maneira célere e eficaz.