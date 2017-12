Braga quer mais 20 quilómetros de rede ciclável em 2 anos

Plano inclui 26 quilómetros de percursos 100% acessíveis e 8 quilómetros de corredor ‘Bus’.

Por Liliana Rodrigues | 07:33

Até 2020, a Câmara de Braga quer criar mais de 20 quilómetros de rede ciclável, oito quilómetros de faixas ‘Bus’ e 26 quilómetros de percursos 100% acessíveis. As metas estão patentes no plano de atividades da autarquia para 2018, que aponta para "uma forte intervenção pública ao nível da mobilidade" a levar a cabo nos próximos quatro anos.



Contudo, é já no próximo ano que a autarquia arranca no terreno com o denominado Plano de Mobilidade Integrada e Gestão de Tráfego para o Concelho de Braga, que será o guião de apoio à decisão nas áreas do trânsito e da mobilidade.



Na prática, o documento aprovado pelo executivo municipal prevê a concretização do projeto de inserção urbana de transporte público na rodovia e a eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetónicas em diversos locais: Montélios, na envolvente à Torre Europa, no quarteirão da Makro e na Quinta da Fonte.



A gestão da mobilidade dos principais parques industriais do concelho de Braga e a reorganização viária e dos estacionamentos dentro desses espaços são outras das prioridades da Câmara de Braga para os próximos anos.



O documento servirá ainda de apoio à revisão do Plano Diretor Municipal em matéria de mobilidade, designadamente na revisão das plantas da hierarquia viária e ciclável.



O plano é apontado como "um documento estratégico que servirá como instrumento de atuação e sensibilização para encontrar soluções sustentadas de mobilidade para a resolução dos problemas relacionados com o tráfego automóvel, estacionamento e transportes coletivos".