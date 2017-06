Braga quer no Guinness maior número de ‘joões’

Entretanto, o dia começa com uma exposição de automóveis clássicos, na Arcada, e a manhã termina com o festival Braga Capital do Cavaquinho, que decorre no Theatro Circo.



Após o ‘Encontro dos Joões’, a Praça do Município assiste a uma megadança do rei David, pescada na tradição dos carros das ervas, dos pastores e do rei David, que no dia 24 percorrem as ruas da cidade. A noite fecha com um encontro de grupos de concertinas no Parque da Ponte.



Esta é a semana forte das festas e o destaque do dia de amanhã vai para a apresentação pública do processo de certificação da Viola Braguesa.



Desta vez, a Associação de Festas empenhou-se ainda mais na organização e na divulgação da iniciativa, esperando que haja crescimento e que o recorde do Guinness venha mesmo a ser derrubado pelo encontro de Braga, marcado para as 16h00 de hoje.Entretanto, o dia começa com uma exposição de automóveis clássicos, na Arcada, e a manhã termina com o festival Braga Capital do Cavaquinho, que decorre no Theatro Circo.Após o ‘Encontro dos Joões’, a Praça do Município assiste a uma megadança do rei David, pescada na tradição dos carros das ervas, dos pastores e do rei David, que no dia 24 percorrem as ruas da cidade. A noite fecha com um encontro de grupos de concertinas no Parque da Ponte.Esta é a semana forte das festas e o destaque do dia de amanhã vai para a apresentação pública do processo de certificação da Viola Braguesa.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Já é o maior encontro de ‘joões’ do Mundo, mas o objetivo da iniciativa, marcada para hoje à tarde, é bater o recorde do Guinness do maior encontro de pessoas com o mesmo nome, o que, está comprovado, não é tarefa nada fácil.O atual recorde foi registado em 2010, no Dubai, onde se reuniram 1096 pessoas com o nome Mohammed. O objetivo da Associação de Festas de S. João de Braga é reunir na Praça do Município pelo menos 1097 pessoas com o nome João.No primeiro encontro, em 2015, reuniram-se na praça 451 ‘joões’. No segundo, em 2016, quando se pensava num crescimento significativo, aconteceu o contrário e o encontro ficou-se pelas 420 pessoas com o nome João.