Braga quer proteger 46 lojas com história

Reconhecimento dos estabelecimentos de interesse histórico e cultural entra na fase de consulta pública.

Por Manuel Jorge Bento | 08:42

As Frigideiras do Cantinho, o café A Brasileira e a correaria Moderna são três dos 46 estabelecimentos históricos da cidade de Braga que a câmara pretende salvaguardar e proteger. A decisão já tomada pela autarquia vai entrar agora na fase de consulta pública, durante 20 dias, para o reconhecimento das ‘Lojas com História’, nome do projeto municipal, que é apresentado segunda-feira na Associação Comercial de Braga.



"O comércio teve sempre um papel muito relevante na vida de Braga, ocupando um lugar determinante na vida económica, social e cultural", refere o presidente da autarquia, Ricardo Rio.



O projeto ‘Lojas com História’ prevê a dinamização de iniciativas que visam apoiar a preservação de estabelecimentos e entidades reconhecidos como de valor coletivo, designadamente através da aplicação de um regulamento de benefícios, incentivos e apoios de diversa natureza.



Nesse sentido, a câmara, em articulação com a associação comercial, constituiu um grupo de trabalho, coordenado por José Alberto Rio Fernandes, especialista em urbanismo comercial. Foram identificadas 125 lojas passíveis de serem classificadas.



Nesta primeira fase, é proposta a classificação de 46 estabelecimentos, 15 dos quais centenários. Entre eles, estão a pastelaria Luxa, a ourivesaria Confiança, o café Vianna Bar, o Mercado S. João, a barbearia Vasconcelos e a Companhia Hortícola do Minho.



A distinção é atribuída em função do apuramento técnico do interesse cumulativo da atividade, bem como da existência e preservação de elementos patrimoniais materiais, culturais e históricos.