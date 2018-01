Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Braga Solidário' planta 500 árvores autóctones

Sp. Braga, Arquidiocese, CM e CMTV unidos na reparação dos danos dos grandes incêndios.

Por Secundino Cunha | 01:30

Mais de 500 árvores estão a ser plantadas nos 10 mil metros quadrados de terreno que circundam o Projecto Homem, na Encosta da Falperra, em Braga. Trata-se da ação deste ano do projeto 'Braga Solidário', iniciativa do Sp. Braga, com o apoio do Correio da Manhã e da CMTV, e que, desta vez, envolve também a Arquidiocese, entidade tutelar da instituição particular de solidariedade social.



"Graças a este projeto do Sp. Braga, temos a oportunidade de reflorestar e requalificar a área ardida. Se não fosse este apoio, não teríamos possibilidades de o fazer", afirma Guilherme Meneses, presidente da direção do Projecto Homem.



A instituição de recuperação e reinserção de toxicodependentes viu todo o espaço envolvente ao edifício ser consumido pelas chamas no grande incêndio que circundou a cidade de Braga, a 15 de outubro, e terá, até à próxima segunda-feira, a reflorestação concluída.



"Plantamos árvores autóctones e de fruto, como laranjeiras, tangerineiras, avelaneiras ou castanheiros, de maneira a que, além da reflorestação, possamos vir a ter benefícios no futuro", acrescenta.



Na segunda-feira, dia da gala de aniversário do Sp. Braga, os jogadores da equipa profissional, a equipa técnica e as jogadoras da equipa feminina vão juntar-se ao presidente do clube, António Salvador, ao diretor do Correio da Manhã e da CMTV, Octávio Ribeiro, e ao arcebispo primaz, D. Jorge Ortiga, para a plantação simbólica das últimas árvores deste projeto de reflorestação.



Este é o primeiro dos 1200 hectares que arderam em outubro, no concelho de Braga, a ser reflorestado.