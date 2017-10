Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Bruxo' tenta anular confissão no caso Máfia de Braga

Defesa requereu a nulidade do auto de interrogatório de Hélder Moreira na PJ.

O coletivo de juízes do Tribunal de S. João Novo indeferiu um novo requerimento apresentado por Emanuel Paulino, arguido no caso Máfia de Braga. A defesa do ‘bruxo’ requereu a nulidade do auto de interrogatório de Hélder Moreira na PJ, no qual este acusa Paulino de estrangular a vítima.



No requerimento explica que o pedido se fundamenta numa conversa entre os dois arguidos, onde Hélder Moreira terá dito que o seu advogado à data não participou na inquirição.



Alegando ser uma ilegalidade, os defensores dos arguidos solicitaram que fossem pedidos à PJ os registos de entrada e saída das instalações nesse dia. O coletivo indeferiu dizendo que "não há motivos suficientes para aceitar a nulidade".