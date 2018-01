Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burla com bruxedos para curas de amor

Mulher, companheiro, filha e genro montaram esquema contra mau-olhado e magia.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

A mulher de 50 anos era o rosto do esquema. Passou semanas a distribuir panfletos e a anunciar-se em Ponta Delgada, Açores, como a "astróloga e terapeuta" com solução para todos os males de amor e saúde – conhecia os bruxedos para combater magia negra e o mau–olhado. Conseguiu, com o companheiro, a filha de 18 anos e o genro, enganar pelo menos três pessoas em mais de 100 mil €. Só uma entregou 70 mil €. Mas podem haver mais vítimas.



Os quatro burlões foram agora detidos pela PJ, numa colaboração entre os departamentos de Ponta Delgada e de Évora, para onde tinham fugido após o golpe nos Açores e onde se preparavam para fazer tudo de novo.



Segundo fonte próxima do processo explicou ao CM, o grupo arrendou em Ponta Delgada uma loja onde montou a ‘Clínica Espiritual’, prometendo tratar tudo com benzeduras, mezinhas ou alfaterapia (relaxamento profundo).



Tinham um cenário para os bruxedos, com altares, cereais, panelas e círios, que compravam por baixo valor e vendiam às vítimas a 500 €.



O esquema passava por pôr o dinheiro, ouro e prata das vítimas numa panela, à janela, de um dia para o outro para "apanhar luz da Lua" e, com rezas, "matar o mal". Os valores seriam devolvidos no dia seguinte. Disseram às vítimas - frágeis pelo desgosto e doença - que os bruxedos funcionavam na proporção do dinheiro entregue.



As pessoas deram tudo, poupanças e dinheiro pedido a familiares e amigos. Mas quando as vítimas foram recuperar o ouro e as notas, o grupo fugira.



Os burlões, brasileiros, escaparam dos Açores, onde serão presentes a tribunal, para um hotel em Évora, onde esta semana já tinham arrendado um espaço para mais burlas.



A PJ apanhou 90 mil dos mais de 100 mil € roubados e os cenários usados na burla, alguns deixados para trás em Ponta Delgada.



PORMENORES

"Atrair a pessoa amada"

As vítimas têm cerca de 40 anos. Procuraram os burlões a semana passada. Como estes estavam há um mês em Ponta Delgada, a PJ acredita em mais vítimas caladas por vergonha. Nos panfletos prometiam "atrair a pessoa amada em sete dias".



Detidos rapidamente

O grupo saiu, à pressa, na sexta-feira à tarde, com os mais de 100 mil euros roubados às vítimas. As primeiras queixas na polícia foram feitas no domingo à tarde, e as detenções na quarta-feira. Foi a primeira vez que ocorreu uma burla deste género e dimensão nos Açores.