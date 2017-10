Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burla com estacionamento em Portimão e Lagoa

PSP de Portimão recebeu denúncia e está agora a investigar.

Por José Carlos Eusébio e Tiago Griff | 08:43

A PSP de Portimão está a investigar um alegado esquema de burla com multas de estacionamento. A EMARP, empresa municipal que gere os parquímetros na Praia da Rocha, também já lançou um alerta à população. Há ainda denúncias de tentativas de burla em Ferragudo (Lagoa).



Mário Afonso foi um dos condutores surpreendidos com um aviso no carro por estacionamento indevido, na Praia da Rocha. Tinha de pagar 5,70 euros, por multibanco ou payshop (eram dadas as referências ).



"Fiquei surpreendido a olhar para o papel e depois fui à PSP e à EMARP. Disseram que não tinham sido eles", conta ao CM o condutor, adiantando que até tinha o carro bem estacionado.



A PSP confirmou ao CM que recebeu uma queixa na quarta-feira e está agora a investigar.