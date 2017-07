Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burla de 485 mil euros com notas falsas

Polícia Judiciária travou esquema montado para enganar empresário.

Por Paula Gonçalves | 08:22

Apresentaram-se como negociantes de móveis em África e convenceram um empresário do mesmo ramo, de Tondela, a fazer um negócio de 485 mil euros. Mas as notas que iriam usar para pagar os móveis eram oriundas de um país africano e, segundo alegavam, tinham de ser submetidas a um processo de lavagem para poderem circular.



Com uma nota de euro que a vítima lhes entregava conseguiam limpar duas das suas. E quanto mais notas o empresário lhes arranjasse mais rápido seria o processo de limpeza e, consequentemente, a concretização do negócio. O esquema foi detetado pela Judiciária do Centro e os dois homens, de 26 e 32 anos, são agora acusados pelo Ministério Público de burla qualificada na forma tentada, passagem de moeda falsa, também tentada, falsificação e ainda contrafação de documento.



A primeira abordagem ao empresário foi feita em novembro do ano passado. Ao longo de um mês, os dois arguidos – um eletricista e o outro segurança – tentaram convencê-lo de que iriam comprar-lhe uma grande quantidade de móveis.



Para concretizarem o pagamento levaram um cofre – que diziam ter dois milhões de euros - para casa da vítima, em Tondela. Quanto mais notas a vítima arranjasse, mais rápido era o processo, pelo que incentivaram o empresário a pedir dinheiro emprestado. A vítima ainda entregou notas, mas desconfiou da insistência e contou a um amigo. No dia combinado para mais uma recolha, tinham à sua espera os inspetores da PJ.