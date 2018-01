Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burlam Segurança Social com cheques

Megaoperação da Judiciária leva à detenção de 17 pessoas envolvidas em esquema criminoso.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Durante meses, um grupo furtou, falsificou e apropriou-se de milhares de cheques da Segurança Social através de um esquema altamente organizado que terá permitido sacar centenas de milhares de euros. A Polícia Judiciária de Lisboa avançou esta terça-feira para uma megaoperação que levou à detenção de 17 pessoas pelos crimes de furto, violação de correspondência, falsificação de documentos, burla qualificada e branqueamento de capitais.



Segundo o CM apurou, o esquema tinha início logo na empresa que fabricava os cheques para a Caixa Geral de Depósitos. Funcionários que integravam a associação criminosa furtavam os cheques já impressos e metidos em envelopes. Depois entregavam-nos a um intermediário, que, por sua vez, os entregava aos falsificadores. E eram estes que modificavam os elementos de identificação dos cheques desviados, de modo a alterar o nome do verdadeiro beneficiário. No cheque forjado eram então colocados o nome e os dados bancários de um dos membros da organização – conhecidos entre os inspetores da PJ por ‘mulas’.



Os cheques eram depois depositados nessas contas. Bastava então efetuar levantamentos em caixas multibanco para terem dinheiro vivo nas mãos. Outra das formas de iludir as autoridades passava por comprar divisas estrangeiras, que rapidamente eram trocadas novamente por euros. Desta forma, a Segurança Social saía duplamente lesada. Primeiro porque entregava valores monetários aos elementos do grupo, depois porque os verdadeiros titulares dos cheques exigiam o montante que lhes era devido e que tinha sido desviado.



Os detidos, onze homens e seis mulheres, têm entre os 22 e os 69 anos, e serão esta quarta-feira presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial.



Falsificadores eram velhos conhecidos da Judiciária

O CM apurou que entre os detidos estão "velhos conhecidos da Polícia Judiciária", nomeadamente ‘peritos’ em falsificações. Apesar de obedecerem à hierarquia do gang, eram peças fundamentais para o sucesso do esquema. Eram eles que forjavam os cheques, alterando os nomes dos titulares e os dados das contas bancárias. A qualidade deste trabalho permitia às ‘mulas’ apresentarem-se ao balcão de qualquer banco e levantar ou depositar o cheque sem levantar suspeitas.



Grupo criminoso está totalmente desmantelado

O Instituto da Segurança Social esclareceu ontem que a investigação da Polícia Judiciária "teve origem numa denúncia oportunamente apresentada" por esta entidade. Em causa estavam pagamentos de prestações sociais a milhares de beneficiários. Fonte da PJ admitiu ao CM que a investigação durava há cerca de um ano e que a organização criminosa foi totalmente desmantelada nesta operação.



120

elementos da PJ estiveram envolvidos na operação que decorreu ontem de manhã na área da Grande Lisboa. Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreendidos computadores, telemóveis e material utilizado nas falsificações.



Droga apreendida

Não era o alvo da investigação, mas os inspetores da Judiciária acabaram por encontrar, numa das casas alvo das buscas, uma pequena quantidade de cocaína, uma balança de precisão e produto para corte de droga, o que indicia tráfico de droga.