Burlão condenado a 10 anos

Fez-se passar por funcionário da Segurança Social para extorquir dinheiro.

Por M.P. | 08:29

Durante anos, o burlão fez-se passar por funcionário da Segurança Social para extorquir dinheiro aos proprietários, sobretudo de pastelarias e cafés, que tinham interesse em instalar postos de venda do Euromilhões. Ia pedindo centenas de euros aos comerciantes que só após perderem milhares se aperceberem dos crimes de que estavam a ser alvo.



O burlão que já tinha sido condenado por crimes idênticos apanhou dez anos de cadeia. O tribunal da Relação de Lisboa manteve agora a decisão na íntegra.



Ao todo, o burlão fez 13 vítimas que foram enganadas em milhares de euros. "Perante o elevado grau de ilicitude, a intensidade e a persistência do dolo, o longo período da atividade criminosa, a existência de uma condenação anterior o tribunal decide manter a pena aplicada", confirmam os juízes desembargadores.



Esta decisão do tribunal aconteceu apesar de o arguido ter confessado parcialmente alguns dos factos de que vinha acusado pelo Ministério Público.