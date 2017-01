Burlas em ATM rendem milhares

Um dos elementos do gang ficava a vigiar as pessoas junto às caixas multibanco. PJ deteve quatro suspeitos

CM apurou, os suspeitos colocavam os dispositivos eletrónicos nos ATM durante apenas quatro ou cinco horas, para não serem apanhados pelas autoridades.



Um dos elementos do gang ficava sempre nas imediações a controlar as pessoas que se dirigiam àquelas caixas. Quando acreditava ter já feito um número suficiente de vítimas, retirava o aparelho sem que alguém desse conta.



Estes dispositivos eletrónicos eram depois enviados para a Roménia. Era lá que, a seguir, faziam as cópias dos cartões multibanco e que os dados das pessoas passavam a ser utilizados para compras online.



A PJ suspeita que estes quatro homens façam parte de uma rede que atua em toda a Europa. A intenção seria ficarem apenas algumas semanas em Portugal. O número de lesados poderá ainda vir a aumentar, uma vez que os crimes são muito recentes.



O esquema era altamente sofisticado. Os quatro homens, de nacionalidade romena, colocavam dispositivos eletrónicos na ranhura das caixas multibanco e conseguiam copiar os cartões ou apoderarem-se dos dados para fazerem compras na internet.Em poucos dias, conseguiram desviar 100 mil euros de contas. Os suspeitos, que têm entre os 26 e os 43 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto e serão hoje presentes a tribunal.O alerta para a PJ foi dado na sexta-feira e partiu do próprio sistema bancário, que detetou que caixas multibanco do Porto, Matosinhos e Póvoa de Varzim estavam comprometidas.