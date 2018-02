Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burlões enganam banco

Ligam para a CGD e sacam dinheiro da conta de advogado.

Por João Nuno Pepino | 09:45

Meia dúzia de telefonemas e a negligência ingénua de uma funcionária da Caixa Geral de Depósitos foram o suficiente para dois burlões subtraírem 10 mil euros da conta pessoal de um advogado de Abrantes.



Os homens, de 49 e 55 anos, vão começar a ser julgados no Tribunal de Santarém por burla qualificada. O mais velho já está a cumprir pena no Estabelecimento Prisional de Lisboa por crimes da mesma natureza.



O caso remonta a agosto de 2014, quando Paulo Delaunay começou a telefonar para a agência da CGD de Abrantes, fazendo-se passar pelo advogado lesado, de quem tinha os dados pessoais e os números das contas bancárias.



Ao telefone, o homem convenceu a funcionária a transferir 10 mil euros para uma outra conta bancária que indicou, alegando que não podia ir ao banco por estar num julgamento em Mora, e que se tratava de uma operação urgente para não perder um negócio.



Poucos dias depois, quando a agência da CGD de Abrantes descobriu o logro, já tinham sido levantados sete mil euros da conta de destino, que era titulada por José Oliveira, o outro arguido.



PORMENORES

Banco devolve dinheiro

A Caixa Geral de Depósitos teve de devolver o dinheiro ao advogado lesado, que apresentou queixa-crime contra desconhecidos após descobrir que foi vítima de usurpação da sua identidade.



Funcionária paga

A ex-funcionária, que já não podia ser alvo de um processo disciplinar por se ter reformado poucos dias depois do episódio, acedeu a restituir à CGD o prejuízo provocado pela sua conduta negligente, sendo-lhe descontados 300 euros da sua reforma todos os meses.