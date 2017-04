Burlonas atacam no dia de Páscoa

A dupla deslocou-se então ao carro para ‘fazer a bênção’, mas fugiu com todos os bens. O caso está a ser investigado pela GNR.



Na primeira abordagem, começaram por falar na bênção do ouro e, vendo que a vítima estava a ficar convencida de que poderia mesmo livrar-se de doenças, fizeram-na acreditar que ‘benzer as notas’ seria ainda mais eficaz. A mulher passou-lhes para as mãos 960 euros, em notas, além de um par de brincos, dois anéis e uma pulseira - tudo em ouro.A dupla deslocou-se então ao carro para ‘fazer a bênção’, mas fugiu com todos os bens. O caso está a ser investigado pela GNR.

Aproveitaram o facto de a mulher estar no jardim da moradia, em Silvares, no concelho de Guimarães, no domingo de Páscoa, para iniciarem a conversa. Perceberam que a vítima, de 50 anos, estaria a atravessar um problema de saúde e convenceram-na que a bênção do ouro e do dinheiro que tivesse em casa seria capaz de afastar todos os males.A mulher passou para as mãos das duas burlonas todo o dinheiro que tinha e várias peças de ouro que valiam mais de dois mil euros. Só quando as viu desaparecer, levando todos os bens, percebeu que tinha caído no ‘conto do vigário’. No mesmo dia, apresentou queixa no posto da GNR.O caso aconteceu no domingo de manhã. A estratégia, que já não é nova e tem sido amplamente divulgada pelas forças de segurança, funcionou uma vez mais. Desta vez, a vítima foi uma mulher de 50 anos. Acreditou na versão das duas burlonas - duas mulheres que aparentavam ter entre 30 e 50 anos - e acabou por perder, ao todo, quase três mil euros.