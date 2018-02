Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas em Cascais por homem que caiu à água

Bombeiros, INEM e Polícia Marítima estiveram envolvidos nas operações de resgate.

03:49

Um homem caiu à água, esta quarta-feira de madrugada, na zona de Cascais.



Segundo dados da Proteção Civil, o alerta foi dado às 01h15, com pelo menos uma dezenas de operacionais a participar nas operações de busca.



O CM apurou no local que participaram nas buscas elementos dos Bombeiros Voluntários de Cascais, VMER do INEM e a Polícia Marítima.



Desconhece-se o estado de saúde da vítima, que se encontrava em situação de pré-afogamento no momento do alerta.



Em atualização