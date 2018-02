Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas no Douro por pessoa que se atirou à água para salvar outra

Homem desparecido lançou-se ao rio para evitar um suicídio.

01:02

Uma pessoa está desaparecida na Alpendorada depois de se lançar à água para salvar uma pessoa que se atirou ao rio Douro, estando a decorrer buscas, disse fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.



"Recebemos o alerta para a ocorrência pelas 23h13. Uma pessoa tentou suicidar-se atirando-se ao rio na zona de Alpendorada, concelho de Marco de Canaveses. Uma outra pessoa lançou-se à água para a salvar e está desaparecida", disse à Lusa fonte do CDOS do Porto.



Segundo a mesma fonte, estão a decorrer buscas no local para tentar encontrar o homem que se lançou à água para evitar o suicídio.



No local estão os bombeiros de Marco de Canaveses e de Entre-os-Rios, a GNR, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Cruz Vermelha, com um total de 35 elementos e 11 viaturas.