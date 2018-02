Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas no rio Minho em Monção para encontrar desaparecido

Homem terá sido visto pela última vez esta madrugada.

Nove operacionais dos Bombeiros de Monção e da Polícia Marítima de Caminha estão a efetuar buscas na margem do rio Minho, em Messegães, Monção, para encontrar um homem que terá desaparecido na madrugada deste domingo, informou o CDOS de Viana.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para o desaparecimento do homem foi dado às 12:42, tendo sido mobilizados para o local duas viaturas e sete homens dos Bombeiros Voluntários de Monção e uma viatura da Capitania do Porto de Caminha, com dois elementos.



Estes nove operacionais estão a efetuar buscas na margem do rio Minho, nas imediações do local onde durante a madrugada de hoje terá desaparecido o homem.