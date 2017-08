Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas para encontrar homem no mar da Madeira mantêm-se

Desaparecido é um jovem de 25 anos.

11:50

As buscas para encontrar um jovem desaparecido no mar do Porto da Cruz, Machico, na Madeira mantêm-se com o recurso a embarcações e meios humanos, informou esta terça-feira o capitão do Porto do Funchal, Silva Ribeiro.



"Neste momento temos meios por terra, com agentes da Polícia Marítima, e, pela manhã, largou uma lancha também da Polícia Marítima que iniciou buscas a partir da Ponta de São Lourenço até ao local do desaparecimento (Porto da Cruz), bem como uma mota de água que foi ativada e está a fazer essas buscas mais perto da costa", afirmou.



Um jovem está desaparecido desde a madrugada de domingo, quando uma onda o arrastou para o mar enquanto andava na apanha de caranguejo, tendo um outro jovem que o acompanhava conseguido regressar a terra.



O desaparecido é um jovem de cerca de 25 anos de idade.



O responsável pela autoridade marítima da Madeira refere que, caso as buscas de hoje se revelem mais uma vez infrutíferas, na quarta-feira serão retomadas de forma diferente.



"Irei passar a fazer buscas mais por terra e por mar apenas de uma forma não permanente", disse.