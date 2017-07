Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas para encontrar jovem desaparecido no mar do norte da Madeira infrutíferas

Responsável da autoridade marítima regional adiantou que a busca vai prosseguir enquanto houver visibilidade.

Por Lusa | 18:38

O comandante da Zona Marítima da Madeira disse esta segunda-feira que as buscas para encontrar o jovem desaparecido desde a madrugada de domingo, nos mares do Porto da Cruz, na costa norte da ilha, foram até agora infrutíferas.



"Até agora não conseguimos encontrar qualquer indício, apesar de todos os meios envolvidos", afirmou Paulo Silva Ribeiro à agência Lusa ao final da tarde desta segunda-feira.



O responsável da autoridade marítima regional adiantou que a busca "vai prosseguir enquanto houver visibilidade, devendo ser retomada terça-feira".



Segundo Silva Ribeiro, esta segunda-feira estiveram envolvidos na operação a embarcação da capitania do Funchal, que "já regressou para reabastecer", além de meios do Socorro a Náufragos (SANAS), elementos da Polícia Marítima e bombeiros "por terra".



Um jovem está desaparecido desde a madrugada de domingo, quando uma onda o arrastou para o mar enquanto andava na apanha de caranguejo, sendo que um outro jovem que o acompanhava na pesca lúdica conseguiu regressar a terra.



O desaparecido é um jovem de cerca de 25 anos.