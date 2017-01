﻿Buscas para encontrar tripulante de iate desaparecido no Porto Santo apenas por terra

"Infere-se que o segundo tripulante terá tentado sair da embarcação salva-vidas, eventualmente próximo já de costa para evitar estar dentro da balsa quando ela, na rebentação, fosse contra as rochas, e poderá ter optado por sair e com este tipo de informação a probabilidade do segundo tripulante estar à linha de costa é extramente elevada", explicou.



No sábado foi encontrado cadáver, numa balsa salva-vidas na baía do Focinho do Forte, na costa norte da ilha do Porto Santo, um homem de nacionalidade alemã, tripulante do iate Tortuga



As buscas para encontrar o segundo tripulante do iate Tortuga estão hoje a ser feitas apenas por terra, de acordo com o comandante da Capitania do Porto do Funchal, Sousa Pereira."Hoje de manhã, retomamos as buscas por terra, com a polícia marítima do comando local do Porto Santo, auxiliada pela corporação de bombeiros do Porto Santo, na costa nordeste", explicou Sousa Pereira esta segunda-feira.A mesma fonte explicou que tudo indica "que o segundo tripulante estará próximo de costa" e que os meios aéreos não iriam fazer essa deteção.