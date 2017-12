Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas para encontrar velejador inglês não tiveram sucesso

Homem de 65 anos desapareceu na ria Formosa.

Por Ana Palma | 07:41

As buscas para encontrar Robin Warde, o velejador inglês de 65 anos que está desaparecido na ria Formosa, presumindo-se que tenha caído do veleiro ‘Kleen Breeze’, continuaram ontem por terra e por mar, mas sem sucesso.



"A Polícia Marítima bateu a ilha da Armona em moto 4 e o salva-vidas percorreu a costa e o interior da ria, mas não foi detetado nenhum vestígio do velejador", revelou ao CM o comandante Nunes Ferreira, da Capitania do Porto de Olhão, que coordenou as operações. As buscas prosseguem hoje.