Buscas por desaparecido em Porto Santo prosseguem 2.ª feira

"Tratava-se um indivíduo do sexo masculino, com 67 anos, de nacionalidade alemã e das diligências efetuadas no local, foi possível identificar a vítima como tripulante de um veleiro de pequenas dimensões, de bandeira alemã 'Tortuga'", revelou a Autoridade Marítima Nacional.



As buscas realizadas hoje foram efetuadas por ar, terra e mar, tendo coberto aproximadamente 2.000 milhas quadradas, envolvendo meios da Marinha e da Força Aérea, designadamente o navio patrulha Tejo (NRP Tejo) e duas aeronaves do Destacamento Aéreo da Madeira, adianta a Marinha.



A operação envolve ainda estão meios da Autoridade Marítima local com uma embarcação semi-rígida e patrulhas em terra da Policia Marítima, militares da Guarda Nacional Republicana do Comando Territorial da Madeira e elementos corporação de Bombeiros Voluntários do Porto Santo.



No sábado, foi encontrado um dos tripulante do iate, um homem, com 67 anos, de nacionalidade alemã, numa balsa salva-vidas."Tratava-se um indivíduo do sexo masculino, com 67 anos, de nacionalidade alemã e das diligências efetuadas no local, foi possível identificar a vítima como tripulante de um veleiro de pequenas dimensões, de bandeira alemã 'Tortuga'", revelou a Autoridade Marítima Nacional.As buscas realizadas hoje foram efetuadas por ar, terra e mar, tendo coberto aproximadamente 2.000 milhas quadradas, envolvendo meios da Marinha e da Força Aérea, designadamente o navio patrulha Tejo (NRP Tejo) e duas aeronaves do Destacamento Aéreo da Madeira, adianta a Marinha.A operação envolve ainda estão meios da Autoridade Marítima local com uma embarcação semi-rígida e patrulhas em terra da Policia Marítima, militares da Guarda Nacional Republicana do Comando Territorial da Madeira e elementos corporação de Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

As buscas na costa norte do Porto Santo para encontrar o segundo tripulante do iate Tortuga que está desaparecido prosseguem na segunda-feira, informou este domingo a Marinha.Em comunicado, a Marinha informa que "está prevista a manutenção da operação de buscas para o dia de amanhã [segunda-feira] com o objetivo de localizar o tripulante ainda desaparecido".Durante as buscas realizadas esta manhã foram localizados no Porto do Almagre, na costa norte do Porto Santo, próximo do local onde sábado a balsa-salva vidas foi encontrada, diversos objetos pertencentes aos tripulantes, os quais permitiram determinar como muito provável o afundamento do iate desaparecido.