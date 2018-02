Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas por desaparecido no rio Minho serão retomadas na terça-feira

Homem, de 56 natural, natural de Monção, desapareceu na madrugada de domingo.

Por Lusa | 20:10

As buscas para encontrar um homem de 56 natural de Monção desaparecido na madrugada de domingo no rio Minho terminaram esta segunda-feira sem sucesso e serão retomadas ao nascer do sol de terça-feira, disse à Lusa o capitão do porto de Caminha.



Pedro Miguel Costa adiantou que, na terça-feira, "serão realizadas buscas apeadas e com recurso a embarcações, na margem portuguesa e espanhola".



"Não serão realizadas buscas subaquáticas porque durante a segunda-feira foram realizadas essas operações nas áreas de maior probabilidade do corpo se encontrar e sem resultados", explicou.



O capitão do porto e comandante da Polícia Marítima(PM) de Caminha adiantou que durante esta segunda-feira "foram realizados os mergulhos que o rio permitiu, desde o ponto onde, supostamente, o homem terá caído até uma extensão de dois quilómetros em cada margem".



"Os mergulhos tiveram de ser várias vezes interrompidos para garantir condições de segurança aos operacionais envolvidos", frisou.



Durante esta segunda-feira estiveram envolvidas equipas de mergulhadores da Armada e da Guardia Civil de Espanha na margem norte do rio Minho, além da equipa portuguesa da PM de Caminha e operacionais dos Bombeiros de Monção e Vila Nova de Cerveira.



As buscas tiveram início, no domingo, em Messegães, Monção, após o alerta dado cerca das 12:42, por familiares do homem. As operações centraram-se nas imediações da pesqueira, uma estrutura usada na pesca à lampreia, onde o homem terá estado durante a noite, situada na margem do rio, e a jusante desse local.