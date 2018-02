Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas por homem desaparecido no rio Minho suspensas

Decisão tomada após quatro dias sem resultados.

Por Lusa | 19:14

As buscas para encontrar um homem desaparecido na madrugada de domingo no rio Minho, em Monção, foram suspensas esta quarta-feira ao final da tarde, após quatro dias sem resultados, disse à Lusa o capitão do porto de Caminha.



Pedro Miguel Costa adiantou que a "Polícia Marítima de Caminha e a Comandancia Naval do Minho, dentro das suas competências, vão continuar a dirigir meios, durante as próximas semanas, para tentar localizar o corpo".



Esta quarta-feira as buscas pelo homem de 56 anos, residente em Monção, foram retomadas, às 09h00, em Melgaço, com embarcações portuguesas e espanholas, "incidindo em áreas que já tinham sido batidas anteriormente, mas sem resultados".



Por via terrestre, as buscas contaram com a participação de operacionais das corporações de bombeiros voluntários do distrito de Viana do Castelo".



As buscas tiveram início no domingo, em Messegães, Monção, após o alerta, dado às 12h42, por familiares do homem.



As operações centraram-se nas imediações da pesqueira, uma estrutura usada na pesca à lampreia, onde o homem terá caído ao rio.