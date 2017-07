Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabecilhas do tráfico sem provas na Justiça

Foram a julgamento 43 arguidos, dos quais 17 saíram do tribunal absolvidos, incluindo os alegados líderes do grupo.

Por Silvana Araújo Cunha e Tânia Laranjo | 08:11

O Tribunal de Vila Nova de Gaia condenou ontem 26 dos 43 arguidos num megaprocesso de tráfico de droga a penas entre oito anos de prisão efetiva e dois anos com pena suspensa. Entre os 17 absolvidos, estão os que, na acusação do Ministério Público, surgiam como líderes da rede que atuava em vários bairros do Porto e de Vila Nova de Gaia.



O gang iniciou a atividade em dezembro de 2010 e foi travado a 9 de fevereiro do ano passado. "Este grupo era liderado por Romeu Cabreira e pelo seu irmão, José Ernesto Cabreira, os quais contavam com a colaboração direta e ativa das respetivas companheiras e progenitores", pode ler-se na acusação. Todos foram absolvidos.



"Os supostos cabecilhas principais foram absolvidos e há pessoas que estavam em liberdade que apanharam oito anos de prisão. É ridículo", disse ao CM Nelson Sousa, advogado de um dos arguidos. "E algumas penas foram exageradas porque foram todos ilibados de tráfico agravado e associação criminosa", acrescentou.



"Era de esperar que isto acontecesse porque não se fez prova", considerou Carla Vieira, também advogada no processo.



Entre as provas referidas na acusação estavam dezenas de escutas telefónicas e mensagens trocadas pelos envolvidos - que usavam códigos como ‘sacos de arroz’ e ‘panfletos’ para se referirem a droga.



Após a leitura do acórdão, o ambiente era de indignação entre os familiares dos arguidos condenados.