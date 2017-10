Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabo de fibra ótica liga Sines e a costa brasileira

Empresa hispano-brasileira Ellalink vai investir 170 milhões de euros a partir de 2018.

O primeiro cabo submarino de fibra ótica direto entre a Europa e a América Latina vai começar a ser instalado até ao início de 2018 a partir de Sines. O investimento, com um valor de 170 milhões de euros, terá um prazo de execução de 24 meses.



Durante esse período serão colocados cerca de 10 mil quilómetros de cabo em pleno Atlântico entre a localidade alentejana e a cidade brasileira de Fortaleza.



Segundo Jesús Bernad, representante da empresa hispano-brasileira Ellalink, responsável pelo projeto, a ligação vai permitir "maior rapidez nas comunicações entre os dois continentes a partir de um equipamento de última geração com uma capacidade inicial de 50 terabytes, podendo chegar mais tarde a 72 terabytes".



A ligação vai ainda permitir, de acordo com o responsável pela empresa, "a redução do preço do serviço de internet" e "trará maior segurança na comunicação direta de dados entre a América Latina e a Europa, já que pela primeira vez os dois continentes vão ficar ligados diretamente".



Até aqui a ligação era feita entre a Europa e os Estados Unidos e depois para a América Latina. A estação desta estrutura vai ficar em Sines, no Centro de Negócios da Zona Industrial e Logística, gerido atualmente pela AICEP Global Parques. O investimento vai criar duas dezenas de postos de trabalho qualificados.



Na cerimónia de apresentação do projeto, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, destacou a importância do investimento. "Reforça o papel de Sines na ligação não apenas marítima e logística mas também na área das comunicações", frisou.