Cabras na origem de ataque a tiro

Detido homem que tentou matar cunhado

A arma do crime foi recuperada e apreendida para ser alvo de perícias. O agricultor foi algemado e transportado para a esquadra com as mãos dentro de sacos, uma medida tomada para preservar os vestígios de pólvora, o que poderá ser fundamental quando o caso chegar a julgamento.José Manuel foi ontem levado a tribunal, mas voltou os calabouços sem ser interrogado por um juiz. Essa diligência deverá concretizar-se durante o dia de hoje. Poderá ser indiciado por tentativa de homicídio.