Caça ao foragido de Castelo Branco chega a Espanha

Autoridades emitiram um alerta e suspeitam que Humberto Prazeres, 25 anos, se refugiou na zona de Salamanca.

Por Alexandre Salgueiro, Paula Gonçalves e Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Humberto Prazeres, o condutor de 25 anos que na quarta-feira fugiu à GNR, tendo depois agredido e roubado a arma de serviço a um militar, escapando a pé, em Castelo Branco, já está a ser procurado em Espanha. As autoridades temem que o homem, que é considerado perigoso, tenha saído do País após uma troca de tiros com a GNR e lançaram o alerta à polícia espanhola para a possibilidade de o fugitivo se ter refugiado na zona de Salamanca.



Os dados que foram divulgados através do Sistema de Informação Schengen, a que o CM teve acesso, alertam para o facto de o fugitivo ser perigoso, estar armado e ter antecedentes criminais. Foi também facultada às autoridades espanholas a fotografia do foragido.



A PJ também está no terreno a investigar as circunstâncias em que foram feitos os disparos, admitindo-se a hipótese de estar em causa uma tentativa de homicídio do militar da GNR. O cunhado de Humberto Prazeres confirmou ontem ao CM que foi o seu familiar o primeiro a disparar, na direção do militar que o seguiu após a agressão a um colega.



"O meu cunhado roubou a arma ao senhor agente e deu-lhe com ela na cabeça três ou quatro vezes", afirmou o familiar, que pediu para não ser identificado. Garante ter sido ele a retirar o cunhado "de cima do senhor agente" e a tentar desarmá-lo, a pedido do militar.



"Disse para me dar a arma e ele apontou-a para mim e disse: ‘Se avanças mais dou-te um tiro’." Perante a ameaça, o homem recuou e diz ter ido ajudar o militar. "Sentei-o no veículo da GNR e fui pedir socorro a uma mulher." O militar, de 52 anos, ficou ferido após ter sido agredido na cabeça e recebeu tratamento hospitalar, mas teve alta médica no próprio dia.



Tudo começou depois de Humberto Prazeres, numa carrinha Ford Transit, não ter respeitado a ordem de paragem de uma patrulha da GNR, que na manhã de quarta-feira fazia uma fiscalização junto à rotunda dos Maxiais.



Sem carta de condução, o automobilista pôs-se em fuga e foi depois seguido pela patrulha, até que se despistou. Fugiu a pé mas foi apanhado pelo militar. Envolveram-se numa luta e o agressor roubou a arma de serviço ao guarda.



Fuga em carrinha com quatro familiares a bordo

Na viatura conduzida por Humberto Prazeres seguiam mais quatro ocupantes, todos seus familiares. Um homem de 35 anos, cunhado do suspeito, e três mulheres, de 15, 23 e 37 anos.



O homem e a menor foram soltos. As mulheres foram detidas e ontem ouvidas em tribunal.



Aparece em casamento sem ser convidado

Humberto Prazeres estaria em Castelo Branco para participar num casamento. Segundo familiares que residem na zona, ele não estaria convidado mas viu o anúncio nas redes sociais e "apareceu"



Moradores da zona temem o foragido

Os moradores da zona de Maxiais estão assustados. Joaquim Almeida estava com receio de ir à quinta que tem naquela localidade e de se cruzar com o foragido. Temia que ele estivesse escondido nessa área.



Evadido da cadeia foi dar apoio a mulheres detidas

Um familiar das duas mulheres, de 23 e 37 anos, que ontem foram ouvidas pelo juiz, quis apoiar as arguidas, mas ao deslocar-se ao Tribunal de Castelo Branco foi identificado pela PSP, que descobriu que o homem, com cerca de 35 anos, estava evadido da cadeia.



Não regressou ao Estabelecimento Prisional de Leiria depois de ter beneficiado de uma saída precária. Foi notificado pela PSP para se apresentar na cadeia.



As duas mulheres foram entretanto libertadas pelo juiz, que lhes aplicou a medida de coação de apresentações semanais no posto da GNR de Cebolais, no concelho de Castelo Branco, onde as duas residem.



Estão indiciadas pelo crime de resistência e coação a agente da autoridade. As suspeitas são cunhadas e viajavam na carrinha conduzida pelo foragido.



Foram detidas pela GNR e ontem presentes a tribunal. Entraram pelas 10h00, mas só foram ouvidas pelo juiz a partir das 15h30, tendo almoçado no interior no tribunal. Só às 18h20 foi conhecida a medida de coação aplicada às duas arguidas.



Ao longo do dia de ontem foram vários os familiares que passaram pelo tribunal para darem apoio às duas suspeitas.



PORMENORES

Problemas com a Justiça

Familiares de Humberto Prazeres dizem ao CM que ele já teve problemas anteriores com a Justiça e por isso não parou a carrinha na operação stop da GNR. Tinha medo de ser detido e pôs-se em fuga, refere a família. Entre os problemas estará o facto de não ter carta de condução.



Militar ouvido em tribunal

O militar da GNR agredido foi ouvido ontem em tribunal. Ao que o CM apurou, o guarda terá confirmado que foi o cunhado do foragido que o afastou quando aquele estava a agredir o militar. Segundo terá afirmado, o homem ter-se-á colocado entre os dois para evitar que as agressões continuassem.