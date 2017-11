Homem foi atingido na zona da cabeça e do pescoço.

Por Ana Borges Pinto | 12:01

Um homem, de 62 anos, ficou ferido com gravidade na manhã deste domingo após ter sido atingido por um tiro de caçadeira, na cabeça e no pescoço, quando se encontrava a caçar na zona de São Cosmado, em Armamar.



A vítima foi transportada pelo helicóptero do INEM para o hospital de Vila Real. Ao que tudo indica ter-se-á tratado de um disparo acidental porém a GNR esteve no local e investiga as circunstâncias em que se deu o incidente.