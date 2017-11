Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caçadores atingidos por tiros

Homens, de 42 e 62 anos, feridos por disparos acidentais.

Por Ana Borges Pinto e Luís Oliveira | 09:13

Um homem, de 62 anos, sofreu ferimentos graves na cabeça, no pescoço e num ombro, pelas 09h45 deste domingo, após ter sido atingido por um tiro de caçadeira quando se encontrava a caçar com um grupo de amigos, em São Cosmado, Armamar.



"Encontrámos a vítima deitada no chão, consciente e colaborante", descreveu ao CM Nuno Fonseca, comandante dos Bombeiros de Armamar.



Também no sábado, em Vila Nova de Foz Côa, um caçador, de 42 anos, foi atingido por um tiro na zona pélvica durante uma montaria ao javali.



Nos dois casos, as vítimas foram transportadas no héli do INEM para o hospital de Vila Real, onde foram operados. Os disparos, ao que tudo indica feitos por terceiros, terão sido acidentais.