Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caçados em falso casamento

Estrangeira condenada em Braga por tentar casar por conveniência com um cidadão português.

Por João Tavares | 06:00

Uma estrangeira foi condenada pelo tribunal de Braga a sete meses de prisão, substituída por 150 dias de multa, num total de 750 euros. Tudo porque tentou casar por conveniência com um cidadão português, de modo a obter autorização de residência em Portugal.



A mulher, que passou por várias casas de alterne e prostituição, vai ainda ser expulsa de Portugal, não podendo regressar no prazo de seis anos.



As despesas do casamento foram pagas pelo dono de um espaço de diversão noturna por onde a condenada passou. O falso noivo foi condenado a seis meses de prisão, substituída por 180 horas de trabalho a favor da comunidade.