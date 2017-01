Caçam ladrão a empurrar caixote do lixo

O que achou desta notícia?







Um homem, de 55 anos, foi detido, esta quarta-feira de madrugada, na rua de Santa Catarina, no Porto, quando empurrava um caixote do lixo que continha vários artigos furtados do interior de um hotel.O suspeito foi apanhado por uma patrulha da PSP que passava naquele local. O ladrão conseguiu arrombar uma porta do hotel ‘Porto Story’ e colocou lençóis, toalhas e outros bens num caixote do lixo de grandes dimensões, com o qual fugiu a seguir. Foi levado ao Ministério Público.