Cadastrado agride PSP

Agressor já com 17 processos foi libertado pelo juiz.

Por Miguel Curado e João Tavares | 01:30

Luís Miguel Martins, de 43 anos e com pelo menos 17 processos por agressões, cinco deles a polícias – uma das acusações valeu-lhe pena de prisão por espancamento de um agente com um taco de basebol –, agrediu um agente da PSP do Bairro Alto, em Lisboa.



A vítima tentava, com a ajuda de uma colega, impedir que o homem importunasse os transeuntes.



O ataque ocorreu a 1 de outubro, no miradouro do Alto de Santa Catarina, mas só agora foi conhecido devido a um vídeo de 23 segundos feito com o telemóvel de uma testemunha e colocado ontem nas redes sociais.



Luís Miguel Martins, de Chelas, foi filmado a agarrar os braços do agente Alves da PSP, de 23 anos, agredindo-o com murros e joelhadas no peito e na barriga. A agente Lina, colega da vítima, pediu ajuda e só com a chegada de reforços foi possível algemar o agressor.



Luís Martins recebeu tratamento hospitalar e, presente ao juiz, foi libertado. O agente Alves está de baixa. Sofreu escoriações nos braços e um rasgão numa orelha.



O Ministério da Administração Interna disse ao CM que o ministro Eduardo Cabrita "condena veementemente todas as agressões a polícias".



PORMENORES

Já ameaçou mais polícias

Depois de ter sido presente a tribunal por agressão ao agente Alves da PSP, Luís Miguel Martins já ameaçou vários polícias na zona do Bairro Alto.



"Punir agressores"

Peixoto Rodrigues, presidente do Sindicato Unificado da PSP, pede "punição efetiva dos agressores de polícias". "O Governo deve reforçar medidas de proteção", disse.



Ninguém interveio

Agressões ao agente Alves foram vistas por várias testemunhas que não intervieram.