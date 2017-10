Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadastrado atrai irmã para a violar

Predador, de 27 anos, já tinha estado preso por crimes sexuais.

Por Miguel Curado | 06:00

Desempregado e com pena de prisão cumprida pela prática de outros crimes sexuais, um homem de 27 anos atraiu a irmã, de 26, a sua casa, na zona de Torres Vedras. Sem desconfiar das más intenções, a jovem aceitou ir ter com o familiar, acabando por ser violada e ameaçada para não contar nada à família nem à polícia.



O crime violento ocorreu na semana passada e, sabe o CM, foi de imediato alvo de queixa por parte da jovem abusada. A PSP de Torres Vedras recebeu a denúncia e remeteu-a para a secção de combate aos crimes sexuais da Judiciária de Lisboa.



Dois dias depois, o violador era preso. Para o desfecho, muito contou a colaboração da irmã e vítima do detido. Aterrorizada, a jovem recebeu assistência médica no hospital de Torres Vedras, tendo depois sido encaminhada para a realização de exames periciais na medicina legal.



O depoimento que prestou à PJ e a comprovação dos abusos que os resultados dos exames trouxeram foram essenciais para que o predador fosse apanhado.



O juiz não teve dúvidas em mantê-lo preso.