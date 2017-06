Cadastrado tenta violar mulher

O que achou desta notícia?







Um homem de 51 anos tentou violar uma mulher, com cerca de 60, em Espinho, e acabou detido pela PSP. Tem já uma pena para cumprir por crime similar.O suspeito, residente em Castelo de Paiva, atacou a vítima, pelas 21h00 de quarta-feira, na rua 15, nas traseiras da Câmara, mas a mulher conseguiu escapar e refugiou-se no interior da esquadra da PSP. Os agentes moveram, de imediato, uma perseguição ao agressor e apanharam-no, pelas 00h30 de ontem, junto ao ‘quartel do Formal’, em Silvalde. A PSP acabou por se aperceber de que existia um mandado de detenção do suspeito por outro crime de tentativa de violação, em Coimbra. Foi levado para a clínica psiquiátrica adstrita à prisão de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.