Autoridades investigam a possibilidade de crime.

Por Lusa | 12:06

O cadáver de um homem foi esta quarta-feira retirado do Rio Almonda, em Torres Novas, numa operação a que assistiu a Polícia Judiciária, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.



Segundo a mesma fonte, a vítima terá entre 60 a 65 anos, desconhecendo-se, para já, as causas da morte.



O alerta foi dado cerca das 08h00, adiantou o CDOS de Santarém.



O corpo foi retirado pelos Bombeiros de Torres Novas na presença de agentes da Polícia Judiciária e elementos do núcleo de investigação criminal da PSP, que investigavam a possibilidade de crime.