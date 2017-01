Cadáver descoberto em Faro por dois mariscadores

Corpo encontrado na doca de Faro





O cadáver foi levado para o Instituto de Medicina Legal às 09h30, uma hora após ter sido encontrado. A Polícia Judiciária esteve no local a recolher vestígios e investiga o caso.

O corpo de um homem, aparentando entre 20 e 30 anos, foi descoberto ontem debaixo da ponte férrea que separa a Ria Formosa da doca de Faro, sem qualquer documentação. Foi encontrado por dois mariscadores que se dirigiam para um viveiro de barco. As autoridades suspeitam que poderá ter-se afogado, mas apenas a autópsia poderá determinar, com toda a certeza, as causas da morte."Estávamos a ir para o viveiro e, quando passámos debaixo da ponte, como eu estava na proa do barco, fui o primeiro a vê–lo. Encostámos e disse que o ia tentar salvar, mas depois reparei que já estava morto", descreveu, ao CM, Alfredo Cravo, 59 anos, referindo que encontrou a vítima "de barriga para baixo" e "com a cara roxa". Os mariscadores chamaram de imediato as autoridades e os bombeiros voluntários de Faro foram os primeiros a chegar ao local. Ainda tentaram a reanimação, mas era tarde demais.A vítima é "um homem entre os 20 e os 30 anos", disse ao CM Carlos Colucas, da capitania de Faro. Tem a pele morena, mas pode ser resultado de exposição ao sol. Apesar de estar sem documentos, no corpo foi encontrado um telemóvel e dinheiro, o que parece afastar a possibilidade de roubo. Também não apresentava quaisquer marcas visíveis de agressões.