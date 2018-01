Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadáver em decomposição encontrado em prédio de Lisboa

Alerta foi dado pelos trabalhadores do edifício, que está em obras.

19:56

Um cadáver foi encontrado já em estado de decomposição esta terça-feira num prédio em Lisboa.



Segundo confirmou ao CM fonte da PSP, o alerta foi dado por volta das 12h15 por trabalhadores do edifício, que se encontra em obras.



O cadáver terá sido encontrado numa cave, num prédio da rua Luciano Cordeiro.



A Polícia Judiciária esteve no local e o delegado de saúde deverá confirmar, brevemente, o óbito no local. De seguida, o corpo será encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.