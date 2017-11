Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadáver encontrado em praia do Porto

Corpo foi encontrado na Praia Internacional, em frente ao Edifício Transparente.

10:10

O corpo de um homem apareceu esta terça-feira na praia Internacional, no Porto, disseram à agência Lusa fontes do da Capitania do Porto de Leixões e do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS).



Segundo fonte do CDOS, o alerta foi dado às 07h30, encontrando-se no local elementos da Polícia Marítima, Bombeiros Voluntários Portuenses e Polícia Judiciária.



A fonte do CDOS referiu que o corpo apareceu na praia, em frente ao Edifício Transparente.



O 2.º comandante da Capitania do Porto de Leixões, chefe Moreira, acrescentou à Lusa que "não há identificação" do corpo.