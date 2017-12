Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadáver encontrado junto a riacho no Marco de Canaveses

Corpo foi localizado na freguesia de Banho e Carvalhosa, em elevado estado de decomposição.

19:33

Um corpo foi encontrado junto a um riacho na freguesia de Banho e Carvalhosa, no concelho do Marco de Canaveses. O cadáver já se encontrava em elevado estado de decomposição quando foi localizado.



O alerta foi dado aos Bombeiros e à GNR por volta das 17h00 desta segunda feira pelo propriétario dos terrenos onde o cadáver foi encontrado. O morador explicou ao CM que encontrou o corpo do homem com a cabeça enterrada na areia e num estado de putrefação avançado.



Junto ao corpo estaria uma bicicleta, o que leva a crer que o homem poderá ter caído ao riacho.



No local estiveram elementos dos Bombeiros de Marco de Caneveses e ainda a GNR, que está a investigar o caso.