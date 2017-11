Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadeia de Olhão vai ter três quartos para sexo

Objetivos são preservar laços familiares e evitar tensões da vida prisional.

08:26

O Estabelecimento Prisional de Olhão vai ter três quartos de visitas íntimas para os reclusos. As instalações vão ser inauguradas amanhã pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), bem como outras divisões para melhorar as condições dos guardas prisionais.



"Preservar laços familiares e evitar situações de rutura, ao mesmo tempo que diminui tensões próprias da vida prisional", são dois dos fatores indicados pela DGRSP para a construção dos três quartos de visitas íntimas para os reclusos do estabelecimento prisional, que vão ser inaugurados pelo diretor geral do organismo, Celso Manata.



Esta nova infraestrutura tem ainda incluído um gabinete de revista, um quarto para graduados da guarda prisional, um quarto para guardas prisionais femininas e uma camarata para guardas prisionais masculinos, instalações que estão todas equipadas com sanitários.



As obras, segundo a DGRSP, tiveram o apoio de entidades privadas, públicas e de solidariedade social, que ofereceram materiais, equipamentos, mobiliário e roupas de cama.



A execução geral dos trabalhos "fez-se com mão-de-obra prisional", à exceção da instalação elétrica, canalização e a colocação de tela asfáltica.