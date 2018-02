Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadeia para explicador por abusar de cinco rapazes

Relação de Lisboa agravou pena suspensa de cinco anos para seis em prisão efetiva.

Por Magali Pinto | 01:30

Os crimes aconteceram entre 2012 e 2016. O predador sexual, agora com 65 anos, fez-se valer do seu trabalho enquanto monitor juvenil e explicador numa associação de Carcavelos, em Cascais.



Ao todo abusou de cinco jovens com idades entre os oito e os 15 anos. No ano passado, após praticamente todos os factos da acusação terem sido dados como provados e depois de o predador ter assumido os crimes, um coletivo de juízes do Tribunal de Cascais decidiu condená-lo a cinco anos de prisão, mas suspensa – o que lhe permitiu ficar em liberdade.



Agora, o tribunal da Relação agravou a pena para seis anos de prisão efetiva. O homem chegou a abusar sexualmente dos jovens no interior dos quartos, quando se deslocava às casas dos pais dos menores.



Não estamos apenas perante atos perversos. O facto de o arguido não ter condenações anteriores pela prática deste tipo de crime não significa que não os tenha praticado. Podem é não ter sido denunciados e por isso não pode essa circunstância ser utilizada para favorecer o arguido", concluem no acórdão os juízes desembargadores Maria José Machado e Carlos Espírito Santo.