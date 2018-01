Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadeia para homicida da mãe

Crime ocorreu a 14 de dezembro de 2017, em Oeiras.

Por M.C. | 09:11

Ficou em prisão preventiva, por ordem de um juiz de instrução criminal do Tribunal de Cascais, o homem de 40 anos que foi preso pela PJ por ter matado à facada a mãe, de 75, na casa onde ambos moravam em Paço de Arcos, Oeiras.



O homicídio ocorreu a 14 de dezembro, tendo o criminoso partilhado a casa com o cadáver da mãe até fim do mês.