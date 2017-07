Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadeia tem dezoito guardas de baixa

Um quarto do efetivo está ausente por doença.

Um quarto dos guardas do Estabelecimento Prisional de Leiria (antiga prisão-escola) estão de baixa médica, em desacordo com a chefia, que acusam de prepotência e sobrecarga de trabalho. Os guardas que se mantêm ao serviço temem pela sua segurança e dos reclusos, o que é desmentido oficialmente ao CM pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP): "a segurança do estabelecimento está devidamente garantida".



Assim, dos 75 guardas prisionais, 18 estão "ausentes por motivos de saúde", confirmou o CM junto da DGRSP, que considera este número "similar" a outras ocasiões, adiantando que no verão passado houve 16 ausências por motivos idênticos e no Natal somaram-se 15. A cadeia tem ainda ao serviço dez chefes e um comissário prisional.



Segundo apurou o CM, a situação tem vindo a agravar-se e "com tendência a piorar", com os guardas a serem chamados a desempenhar tarefas sozinhos - como abrir e fechar os pavilhões onde estão os reclusos - devido à escassez de elementos. Durante a noite é pior, com "turnos que deviam ser de onze elementos e chegam a ser apenas oito".



Em dezembro, um grupo de reclusos fechou-se num pavilhão e fez uma festa, que só foi detetada meses depois, numa rusga em que foram apreendidos telemóveis que continham as fotos e vídeos dos festejos.



